تشغيل 332 مجمع خدمات حكومية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في 20 محافظة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي والتشغيلي لمشروعات وتدخلات الإدارة المحلية داخل قرى المبادرة.

تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المؤشرات المهمة، من بينها الانتهاء من توفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، واستلام وتأثيث وتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية موزعة على 20 محافظة.

وشملت المتابعة الانتهاء من إنشاء 122 سوقًا حضاريًا، و90 موقفًا لسيارات النقل الجماعي، إلى جانب 122 نقطة إطفاء، فضلًا عن تشغيل 129 مشروعًا، مع استمرار تشغيل باقي المشروعات تباعًا مع مطلع العام الجديد.

وأشار الاجتماع إلى تمويل 2645 مشروعًا بقرى "حياة كريمة" من خلال صندوق التنمية المحلية، بالإضافة إلى إعداد خرائط محدثة للكتل العمرانية في 1667 قرية، وتوفير نحو 5 آلاف قطعة أرض لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تواصل التنسيق والمتابعة المستمرة مع المحافظات، بهدف تسريع معدلات تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، وضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من تدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

