أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

توجيه حكومي عاجل بإغلاق جميع الشواطئ بسبب كورونا

01:45 م السبت 28 مارس 2020
توجيه حكومي عاجل بإغلاق جميع الشواطئ بسبب كورونا

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك إعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

محمود شعراوي التنمية المحلية غلق الشواطئ فيروس كورونا

الخبر التالى:

"الوطنية المصرية لليونسكو" تطلق 4 رسائل لمواجهة فيروس كورونا ومحاربة الشائعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحرك جديد من الصحة تجاه مصابي كورونا والفرق الطبية