36 درجة في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبرات الجوية بهيئة الأرصاد، إن حال الطقس اليوم الأربعاء، تشهد هدوءا نسبيا في سرعة الرياح، وستكون الرياح معتدلة على معظم المناطق، بجانب وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض لمناطق من السواحل الغربية. غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأضف شاهين اليوم، لمصراوي، أنه بداية من الخميس، ترتفع درجات الحرارة على أغلب المناطق، لتسجل على القاهرة والوجة البحري 27 درجة، والسواحل الشمالية 26، وشمال الصعيد 32 درجة، أما الجنوب تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة خلال ساعات النهار.

وتابع: "كما سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق وأبرزها السواحل الشالية والقاهرة والوجة البحري سيناء وشمال الصعيد، لكن لن تصل إلى حد العاصفة".

ونصح الدكتور محمود شاهين مرضى الحساسية بالبقاء في المنازل، مؤكدا أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤثر عليهم.

وأشار إلى أنه مع بداية يوم السبت ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، وأن الظواهر الطبيعية في فصل الربيع تكون حادة وسريعة، وبدات في الظهور يوم الاثنين الماضي عندما ارتفعت درجات الحرارة، ووجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة.