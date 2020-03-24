بالصور.. تعقيم آثار الأقصر وشارع المعز

الثقافة بين إيديك.. هيئة الكتاب تطرح كتبا وسلاسل جديدة مجانا على موقعها

بعد إخلاء الباعة.. تعقيم شوارع العتبة والموسكي ضد كورونا

كتب- محمد عاطف:

بدأت وزارة السياحة والآثار أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم امبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك والأقصر، ومدينة هابو، ومعبد حتشبسوت ودير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الاقصر. وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي ومنطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو وكنيسة أبي سرجه والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي.

تضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق ومراكز الزوار ودورات المياه والكافيتريات الموجوده بها بالإضافة إلي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكيء عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربيات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك والدير البحري.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت اعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.