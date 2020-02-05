خلال ساعات.. الأرصاد: رياح برمال على القاهرة و4 ظواهر خلال 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأربعاء تتعرض أغلب الأنحاء لنشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، لافتًا إلى أنه في بداية صباح اليوم ظهرت الشبورة المائية على الطرق لكنها كانت خفيفة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن القاهرة ستتعرض خلال الساعة القليلة المقبلة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على الرؤية، لافتًا إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة من 4 ‘لى 5 درجات، ويستمر هذا الارتفاع حتى الخميس.

وتابع: "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 23 درجة بارتفاع 3 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام".

وأشار شاهين، إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على أقصى السواحل الغربية تمتد ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية حتى يوم الأحد، بينما تكون على القاهرة يومي الخميس والجمعة، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.​