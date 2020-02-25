اذكروا محاسن موتاكم.. عمرو أديب يعلق على وفاة حسني مبارك

كتب - محمود مصطفى:

علق الإعلامي عمرو أديب على وفاة الرئيس الأسبق، قائلا: "رحم الله الرئيس محمد حسني مبارك... كان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة... له ما له، وعليه ما عليه... واذكروا محاسن موتاكم".

وتُوفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.​