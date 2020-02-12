"قومي المرأة" يواصل حملة "طرق الأبواب" بالغربية

كتبت - نور العمروسي:

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تأتي الحملة في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مقررة فرع المجلس، إن الحملة استهدفت السيدات والرجال بالعديد من قرى المحافظة ومركز بسيون ومنها: (كفر سليمان، والحداد، وكتامة)، ومركز طنطا (ميت حبيش البحرية، وميت حبيش القبلية، ونفيا) بواقع 165 ألف زيارة بإجمالي مستهدف 300000 شخص، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهن 332 رائدة بالإضافة إلى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز الشباب وعددهن 120، بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

وعلى هامش الحملة، أقيمت مجموعة ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمجلس مدينة المحلة ، وبمركز شباب قرية شبراملس مركز زفتى، بالإضافة إلى ندوة بالوحدة المحلية بميت حبيش البحرية.

أدار الندوات عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه يتم عرض رسائل الحملة على الشاشات الإعلانية بمدينة طنطا لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بين سكان المدينة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة الغربية حتى غدا الخميس 13 فبراير.

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