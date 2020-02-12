العناني يتابع اللمسات النهائية لنقل المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة

كتب - محمد عاطف:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الثلاثاء، بالشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية، التي تم اتخاذها لتنظيم هذه الاحتفالية ونقل المومياوات في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد وبالحضارة المصرية العريقة.

حضر الاجتماع العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، والمشرف العام على القاهرة التاريخية وبعض قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع تم عرض جميع العناصر الفنية واللوحات والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير عملية النقل بالإضافة إلى شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل والتصميمات الخاصة بها والأزياء التي سيتم استخدامها للأفراد المصاحبين للموكب والموسيقى المصاحبة للموكب وغيرها من العناصر الفنية.

كما تم عرض تصور لنقطة إنطلاق الموكب من المتحف المصري للتحرير، ونقطة الوصول واستقبال موكب المومياوات ومكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض الإجراءات التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية استعدادا تمهيدا لعملية النقل، وخاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة على خط سير عملية النقل.

وأعطى وزير السياحة والآثار التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي ترجع إلى عصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.