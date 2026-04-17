انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 17-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.06% ليصل إلى نحو 4787 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6000 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7000 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 4787 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.