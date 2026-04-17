سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:12 ص 17/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 17-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.06% ليصل إلى نحو 4787 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6000 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7000 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 4787 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
زووم

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

حظك اليوم 17-4: تحذير لهذا البرج.. ومفاجآت عاطفية ومكاسب مالية للبعض
علاقات

حظك اليوم 17-4: تحذير لهذا البرج.. ومفاجآت عاطفية ومكاسب مالية للبعض
"تريلا ركبت على سيارة ملاكي".. تفاصيل حادث مروع أمام قسم الهرم
حوادث وقضايا

"تريلا ركبت على سيارة ملاكي".. تفاصيل حادث مروع أمام قسم الهرم
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسى وحمدي لقائمة كأس العالم
رياضة محلية

حسام حسن يكشف حقيقة ضم إسلام عيسى وحمدي لقائمة كأس العالم

بدأت هدنة لبنان.. كيف نقرأ تفاصيل الدبلوماسية المتناقضة فوق الليطاني؟
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين