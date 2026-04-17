إعلان

حريق داخل مخزن شركة شهيرة في المنطقة الصناعية بالعبور دون خسائر بشرية

كتب : محمد شعبان

10:12 ص 17/04/2026 تعديل في 10:14 ص
    حريق داخل مخزن شيبسي بمدينة العبور
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


اندلع حريق داخل مخزن تابع لشركة "شيبسي" بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتسيطر على الموقف سريعًا.

تفاصيل حريق مخزن شيبسي في العبور

وقع الحريق خلف مصنع "أمون" داخل مخزن مكون من دور واحد، حيث تصاعدت الأدخنة بشكل ملحوظ، ما استدعى تحركًا فوريًا من قوات الإطفاء.

الإطفاء تنتقل لموقع حريق مخزن العبور

ودفعت الجهات المختصة بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة في وقت قياسي.

أكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر الخسائر المادية وأسباب اندلاع الحريق.

السيطرة على حريق مخزن العبور

جهود رجال الحماية المدنية كللت بالسيطرة على الحريق بالكامل، وبدأت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابساته والتأكد من عوامل السلامة داخل الموقع.

