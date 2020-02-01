مؤلف بمعرض الكتاب يوضح ضوابط المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب



كتب- محمود مصطفى:

أصدت دار العلوم للنشر، كتابًا "الإعلام والإرهــاب".. جدلية العلاقة وضوابط المعالجة"، للدكتور محمد سعد الحداد، يرصد فيه العلاقة الجدلية بين وسائل الإعلام وظاهرة الإرهاب التي تفشت خلال الأعوام الماضية.

وأوضح "الحداد" في كتابه الجديد أن أزمة الإرهاب واحدة من أهم الأزمات التي تواجه العالم بأسره في عصرنا الحالي، والتي أصبح حقيقة لا يملك أحد تجاهلها أو تجاوزها.

وأشار إلى أن الإرهاب يشكل أزمة حقيقية للإعلام الذي من المفترض أن يسهم في مواجهته من خلال تقديم صورة حقيقية للاعتدال من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الرأي والرأي الآخر، وأن يقدم الصورة السلبية للإرهاب ويكشف خفايا التنظيمات الإرهابية ومساراتها الفكرية وآليات عملها واستغلالها للجهل الديني أو الحقد المجتمعي الذي يمكن أن يشعر به بعض شبابنا العربي لأسباب متعددة.

ولفت إلى نجاح الجماعات المتشددة والإرهابية، في استقطاب الشباب المرتبك بسبب مختلف التغيرات التي عايشها، مستغلة في ذلك الطفرة التكنولوجية والحرب الإعلامية المنظمة والذكية التي تستخدمها والتي تعتمد علي التطبيقات الإلكترونية في الهواتف الذكية، وعلى وسائل الإعلام الحديثة والمواقع الاجتماعية التي يستطيعون من خلالها بناء حملات إعلامية ضخمة لا تكلفهم أية مبالغ مادية.

وحذر "الحداد" من ضرورة الحرب مع الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الحرب أصبحت إعلامية منظمة، وإذا لم يكن الإعلام العربي عند مستواها، أو استمر في إنتاج مواد تؤججها، سنجد أنفسنا أمام واقع أشد ظلمًا لأبنائه وأكثر ظلامًا علي الأوطان.

وطالب بضرورة الابتعاد عن العفوية والارتجال في المعالجات الإعلامية والصحفية للعمليات الإرهابية، واتباع منهج علمي يقوم على أسس سليمة، لضمان نشر ثقافة إعلامية قادرة على توعية المواطنين بالظاهرة الإرهابية وتحصينهم ضدها وإبعادهم عن تأثير الإرهابيين ودفعهم للتعاون والإسهام في مواجهة الظاهرة.

وتطرق المؤلف في كتابه إلى مفهوم الإرهاب ونشأته وأسبابه كما يتطرق إلى قضية الإرهاب من المنظور الإسلامي، مع تقديم رؤية فعالة وخطوات عملية نحو مواجهة هذه الظاهرة، وفي الباب الثاني يقدم المؤلف لقضية جدلية العلاقة بين الإعلام والإرهاب، والمعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب، والإرهاب في ظل وسائل الإعلام الجديد، يعرض المؤلف لضوابط المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.