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محافظ القاهرة يتفقد مجموعة من اللجان الانتخابية بالمنطقة الجنوبية

02:43 م السبت 07 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولته بعدد من اللجان الانتخابية بالمنطقة الجنوبية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وزار المحافظ، لجان مدينة الأسمرات ولجنة مدرسة أسماء الثانوية بطرة ولجنة مدرسة طرة الجديدة الابتدائية المشتركة ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بكورنيش المعادي ولجنة مدرسة عين الصيرة بمصر القديمة.

وأشاد المحافظ بإقبال سكان مدينة الأسمرات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وإدراكهم لدورهم في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد المحافظ، على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال يومي الانتخابات وتقديم الدعم اللوجيستي الفوري لكل متطلبات العملية الانتخابية.

خالد عبدالعال اللجان الانتخابية مدينة الأسمرات انتخابات النواب

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