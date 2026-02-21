الإمارات تعلن صد هجوم سيبراني "إرهابي" استهدف قطاعاتها الحيوية

كتب- محمود الطوخي

أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة ذات طابع إرهابي، استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة.

وأوضح المجلس، أن هذه المحاولات كانت تسعى بشكل مباشر لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن اليقظة التقنية حالت دون تحقيق أهداف هذه الاعتداءات الرقمية الغادرة.

حماية البيانات والخصوصية

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإماراتية "وام"، أكد مجلس الأمن السيبراني أن سلامة الأفراد وحماية البيانات الشخصية تمثل أولوية قصوى للمنظومة الدفاعية الوطنية، مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، بالتعاون الوثيق مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وأشار المجلس إلى الاستفادة من شراكات وخبرات تقنية دولية متقدمة تهدف لتعزيز الحماية وتسريع التعافي ورفع مستوى المرونة الرقمية الوطنية في مواجهة التحديات المتجددة.

أساليب هجومية معقدة

وأوضح مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن طبيعة هذه الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات ونشر برمجيات الفدية، بالإضافة إلى عمليات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت المنصات الوطنية الرسمية.

ولفت المجلس، إلى رصد استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، ما يعكس تطورا نوعيا في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة لتنفيذ هجماتها الرقمية، وهو ما تطلب استجابة دفاعية تعتمد على تقنيات مضادة لا تقل تعقيدا وقوة.

صون الاستقرار الرقمي

وشدد المجلس، على التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي وصون استقرار الدولة مع رفض استهداف البنى الحيوية والخدمات المدنية تحت أي ذريعة، داعيا جميع أفراد المجتمع والمؤسسات على الإبلاغ الفوري عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكد المجلس، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سلامة أمن الدولة الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف، مع التأكيد على أن الوعي المجتمعي يمثل حائط الصد الأول بجانب الأنظمة الدفاعية المتطورة.