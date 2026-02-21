إيران تصنف القوات البحرية والجوية الأوروبية "منظمات إرهابية"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، تصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية.

وأوضحت طهران، أن هذا الإجراء يأتي ردا على القرار "غير القانوني" وغير المبرر الذي اتخذته دول الاتحاد يوم 19 فبراير 2026 الجاري بإدراج الحرس الثوري على قائمة "الكيانات الإرهابية"، معتبرة أن الخطوة الأوروبية تمثل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تحمي سيادة الدول ومؤسساتها العسكرية الرسمية.

إيران: طبقنا مبدأ المعاملة بالمثل

أكدت الخارجية الإيرانية، أن هذا التحرك يستند بشكل مباشر لمبدأ المعاملة بالمثل، وتطبيقا للمادة 7 من قانون "العمل المتبادل ردا على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري كمنظمة إرهابية" الصادر في عام 2019.

وينص هذا التشريع على أن كافة الدول التي تتبع أو تدعم الموقف الأمريكي في استهداف الحرس الثوري تقع تحت طائلة الملاحقة والعمل المتبادل من قبل السلطات الإيرانية، مما يضع القوات الأوروبية في مواجهة مباشرة مع هذا القانون وأحكامه.

تطبيق المقتضى القانوني

وشددت الخارجية الإيرانية في بيانها، على أن القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتت خاضعة لأحكام المادة 4 من القانون المذكور.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري يعد ركيزة أساسية من ركائز القوات المسلحة الرسمية للبلاد، مؤكدة أن أي مساس بوضعيته القانونية سيعامل بإجراءات متبادلة وحازمة، في إطار السعي الإيراني للرد على التوجهات الأوروبية الأخيرة التي تراها طهران تقويضا للاستقرار والأعراف الدبلوماسية المستقرة بين الدول.