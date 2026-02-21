قالت القناة 14 العبرية، السبت، إن المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية تلقت لائحة اتهام ضد رقيبة في سلاح المدفعية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الاعتداء الجسيم على جنديتين شابتين.

وتواجه الرقيبة المسماة "ل"، اتهامات بالسلوك غير اللائق واستخدام العنف الجسدي والنفسي الشديد ضد جنديتين برتبة عريف، ضمن ممارسات قاسية تُعرف في الأوساط العسكرية بـ"ألعاب بازم" التي تستهدف الجنود الجدد.

طقوس الإساءة الليلية

ووفقا للقناة العبرية، أوضحت لائحة الاتهام أن الواقعة المروعة بدأت حوالي الساعة 2 صباحا حين أيقظت الرقيبة الجنديتين من نومهما واقتادتهما إلى حمام القاعدة العسكرية.

وأشارت إلى أن المتهمة تأكدت من خلو المكان تماما من أي شهود قبل البدء في ممارسة طقوس الإساءة، حيث قامت بفصل الضحيتين وأمرت إحداهما بالوقوف بمحاذاة الحائط بينما أجبرت الأخرى على الوقوف في الجانب المقابل من الغرفة لبدء عمليات التنكيل الممنهجة.

تفاصيل التعذيب الوحشي

وأوضحت القناة العبرية، أن الاعتداء استمر لمدة 15 دقيقة استخدمت خلالها الرقيبة مقبض عصا وحزاما لجلد إحدى الجنديتين في مناطق الخصر والفخذين والأضلاع، بينما أُجبرت الجندية الأخرى على مشاهدة ما يحدث وترديد أناشيد الوحدة بصوت مرتفع.

وقالت الرقيبة للضحايا: "كلما غنيتم بصوت أعلى، قلّ الألم"، مهددة بمضاعفة الضرب في حال عدم الامتثال، مما أسفر عن إصابة الجنديتين بكدمات وجروح ظاهرة رغم توسلاتهما المستمرة للتوقف.

إجراءات عسكرية حازمة

وأكد مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبول المحكمة لطلب النيابة بتمديد احتجاز الضابطة حتى 26 فبراير الجاري، مع التخطيط لعقد جلسة وساطة بموافقة الأطراف المعنية.