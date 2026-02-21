أكد رجل الأعمال حمادة فاروق أنه يسعى لتعليم الطلاب "الكودينج" من المراحل المبكرة جدًا، مشيرًا إلى أنه يريد البدء من الصف الأول الابتدائي (FS1)، موضحًا أن هذا المجال تحول الآن إلى ما يُسمى "برومبت إنجينيرنج"، لكنه يؤمن بأهمية الأساس القوي في البرمجة.

وقال فاروق خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إنه يتعاون مع الصندوق السيادي لإنشاء مدارس تتبع النظام البريطاني والأمريكي، مؤكدًا أن هذه المدارس موجهة أساسًا للطبقة المتوسطة وليست للأغنياء فقط، مضيفًا أنها توفر فرصًا تعليمية متميزة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن أبناء العاملين في شركة "موبيكا" يمكنهم الالتحاق بهذه المدارس، موضحًا أن العاملين في الشركة مبسوطون جدًا بمستوى التعليم المقدم، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع الفرص التعليمية لشرائح أوسع من المجتمع وليس تقتصر على فئة معينة.

وتابع أن فكرته تركز على إتاحة التعليم المتقدم للجميع، مؤكدًا أن المدارس ليست باهظة الثمن كما يُعتقد، وأنها مصممة لتكون في متناول الطبقة المتوسطة، داعيًا إلى أهمية تعليم البرمجة والتكنولوجيا من الصغر لمواكبة التطور السريع في العالم.

وأكد فاروق أن هذه المبادرة جزء من رؤيته لدعم التعليم والابتكار في مصر، مشددًا على أن التعليم الجيد يجب أن يكون متاحًا للجميع، وأن تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية مثل الصندوق السيادي يمكن أن يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم للأجيال الجديدة.