طعنه ابن عمته في الرقبة.. مقتل شاب بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:05 م 21/02/2026

الشاب الضحية

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة، إثر اعتداء أحد أقاربه عليه بسلاح أبيض بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

استقبل مستشفى منوف العام الشاب عبدالرحمن الجريسي، 19 عامًا، مصابًا بطعنة خطيرة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إسعافه.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتبين من الفحص تعدي ابن عمته عليه بسلاح أبيض بسبب نزاع عائلي بين الطرفين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

