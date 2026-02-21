قال الإعلامي مدحت شلبي إن مشواره المهني كان طويلًا وشهد تدرجًا في العمل بعدة قطاعات، سواء على المستوى الشرطي أو التلفزيوني أو في مجال التعليق الرياضي، مؤكدًا أن حلمه منذ الصغر كان الالتحاق بمجال الإعلام، إذ كان دائم التفكير في هذا العمل ويتحدث مع أساتذته في الكلية بشكل لائق يعكس شغفه المبكر بالمهنة.

وأوضح "شلبي" خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس، أنه حاصل على ليسانس حقوق، كما تخرج في كلية الشرطة، إلا أن شغفه الحقيقي كان دائمًا العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح قارئ نشرة أخبار في التلفزيون، وكان قريبًا من تحقيق هذا الحلم.

وأضاف أن حب الإعلام كان يسكنه منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن بعض الجماهير تناديه بألقاب مختلفة مثل: "شلبوك" و"كابتن مدحت"، مؤكدًا أن اسم "شلبوكة" هو الأقرب إلى قلبه، لأنه يعكس علاقته القريبة بالجمهور.

وأعرب الإعلامي مدحت شلبي، عن حبه وشغفه وتعلقه بمجال الإعلام منذ الصغر، مؤكدًا أن هذا الشغف كان الدافع الرئيسي وراء دخوله هذا المجال واستمراره فيه.

