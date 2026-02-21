إعلان

من الشرطة إلى الشاشة.. مدحت شلبي يتحدث عن رحلته مع مجال الإعلام

كتب : أحمد العش

08:52 م 21/02/2026

مدحت شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي مدحت شلبي إن مشواره المهني كان طويلًا وشهد تدرجًا في العمل بعدة قطاعات، سواء على المستوى الشرطي أو التلفزيوني أو في مجال التعليق الرياضي، مؤكدًا أن حلمه منذ الصغر كان الالتحاق بمجال الإعلام، إذ كان دائم التفكير في هذا العمل ويتحدث مع أساتذته في الكلية بشكل لائق يعكس شغفه المبكر بالمهنة.

وأوضح "شلبي" خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس، أنه حاصل على ليسانس حقوق، كما تخرج في كلية الشرطة، إلا أن شغفه الحقيقي كان دائمًا العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يصبح قارئ نشرة أخبار في التلفزيون، وكان قريبًا من تحقيق هذا الحلم.

وأضاف أن حب الإعلام كان يسكنه منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن بعض الجماهير تناديه بألقاب مختلفة مثل: "شلبوك" و"كابتن مدحت"، مؤكدًا أن اسم "شلبوكة" هو الأقرب إلى قلبه، لأنه يعكس علاقته القريبة بالجمهور.

وأعرب الإعلامي مدحت شلبي، عن حبه وشغفه وتعلقه بمجال الإعلام منذ الصغر، مؤكدًا أن هذا الشغف كان الدافع الرئيسي وراء دخوله هذا المجال واستمراره فيه.

اقرأ أيضًا:

مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحًا مزيفًا

مدحت شلبي ضيف "حبر سري" ثالث أيام رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدحت شلبي حبر سري التعليق الرياضي أسما إبراهيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟
اقتصاد

قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟