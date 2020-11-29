​رئيس "الإنجيلية" ينصب قسًّا جديدًا لكنيسة السويس ويكرم راعيها السابق (صور)

(مصراوي):

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس جيمي وجيه، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بمحافظة السويس، وتكريم القس الفريد فائق الراعي السابق للكنيسة، بحضور العميد إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة السويس، نائبًا عن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندس ممدوح، رئيس حي الأربعين، ومن الكنيسة الأرثوذكسية القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس نائبًا عن الأنبا بموا أسقف السويس، والقمص ميخائيل، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بالسويس، ومن الكنيسة الكاثوليكية الأب بشاي إسحق، والقس عادل توما من الكنيسة الأسقفية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ للطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن الإصلاح ضرورة مهمة ومستمرة، ولا يتحقق الإصلاح إلا بعد التوبة الفردية، والتوبة الحقيقية هي موقف فكري أولًا، عندما يتغير ويتجدد الذهن ومن بعده يتغير السلوك، فنحن نتاج ما نفكر فيه، ومنظومة القيم والتصورات التي تحكمنا هي التي تنعكس في سلوكنا اليومي؛ في بلدنا ندعو دائمًا إلى تجديد الخطاب الديني، وهو نوع من الإصلاح يهدف إلى تطوير أنفسنا، وبالتالي تتغير الجماعة والمؤسسات والكيانات".

كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس جيمي وجيه وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسويس، كما قدم كلمة شكر للقس ألفريد فائق صموئيل، تكريما لخدمته المخلصة للكنيسة الإنجيلية بالسويس.

وشارك في برنامج الاحتفال القس ناجح فوزي، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس ألفريد فائق صموئيل رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس تامر سعيد سكرتير المجمع وعضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس وجدي جميل، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة السلام، والشيخ عاطف عطية، عضو مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والدكتور فخري وهبه راعي كنيسة الإخوة، كما قدم فريق ترانيم الكنيسة، عددًا من الترانيم الروحية بقيادة المهندس كرم صلاح.

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