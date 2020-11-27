سلطات المطار تعيد راكبين لامستردام بسبب انتهاء شهادات الـ PCR

كتب - محمد عبيد:

أعادت سلطات مطار القاهرة الدولي، راكبين من جنسيات أجنبية مرة أخرى إلى بلادهما، بعد وصولهما إلى القاهرة بشهادات الـ PCR منتهية الصلاحية، ومر على إجرائها عدت أيام، وهو ما يخالف الضوابط التي تضعها الحكومة المصرية للقادمين من دول الخارج، بضرورة ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا قبل 72 ساعة فقط من الرحلة .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على الطائرة الهولندية رقم 553 القادمة من أمستردام، وفحص أوراق تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا للقادمين على الطائرة، تبين أن راكبين من جنسيتين مختلفتين تحليل الـ PCR الخاص بهما تجاوز الأيام المحددة، حيث يعود تحليل أحدهما إلى 21 نوفمبر والأخر يوم 22 نوفمبر .

قررت إدارة الحجر الصحي بالمطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، منع دخول الراكبين وإعادتهما مرة أخرى إلى أمستردام على نفس الطائرة القادمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركة الطيران لمخالفتها الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية ، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .