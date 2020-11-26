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من بورسعيد.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء

01:41 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.

بدأت السلسلة من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبوالعطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة.

محافظة بورسعيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة على راسنا تكريم أبناء الشهداء

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