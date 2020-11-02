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غدًا.. لجنة إعداد لائحة الشيوخ تستأنف عملها

06:42 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
غدًا.. لجنة إعداد لائحة الشيوخ تستأنف عملها

مجلس الشيوخ

(مصراوي):


تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس، والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة إلى مناقشة المادة 239.

يشار إلى أنه بعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة، سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس، ثم إرسالها لمجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق قانون لائحة مجلس الشيوخ

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