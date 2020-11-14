تتقدم إلى القاهرة.. أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات- "صور أقمار صناعية"
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كتب- محمد نصار:
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحرك السحب في اتجاه الدلتا والشرق ومدن القناة منذ نحو ساعة.
وأضافت الهيئة، في تحديثات حالة الطقس اللحظية، عبر صفحتها على فيسبوك: "تتقدم تدريجيا إلى القاهرة الكبرى ومازالت على الساحل الغربي والإسكندرية والبحيرة تكون مختلفة الشدة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة خاصة منطقة الشرق".
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الدلتا الآن تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تستمر خلال الساعات القادمة.
وتشمل المناطق المتأثرة حاليا: دمياط والبحيرة وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية، وتتقدم متوسطة إلى جنوب الدلتا، كما تتقدم شرقا إلى مناطق من شمال ووسط سيناء.
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