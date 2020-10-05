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نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على إعادة المياه إلى نادي "6 أكتوبر"

03:09 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على إعادة المياه إلى نادي "6 أكتوبر"

رجائي عطية نقيب المحامين

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تواصل مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد، واتفق معه على تشكيل لجنة فنية لمراجعة قراءة عداد المياه غير المنطقية في نادي محامي ٦ أكتوبر، وعلى فتح المياه فورًا للنادي، واستجاب الوزير واتصل بجهاز ٦ أكتوبر وأعطاه تعليمات بالتنفيذ.

وأخبر المهندس شريف الشربيني بجهاز ٦ أكتوبر، النقيبَ بتعليمات الوزير له، وأنه في انتظار مندوب من النادي لترتيب فتح المياه.
وكلف النقيب العام هاني دردير نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلال اتصال هاتفي، بالتوجه إلى الجهاز لتنفيذ فتح المياه للنادي.

رجائي عطية نقابة المحامين عاصم الجزار نادي محامي 6 أكتوبر

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