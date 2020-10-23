الخطبة 10 دقائق.. أداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة بإجراءات احترازية

كتب- محمد نصار:

تبدأ بعد قليل شعائر صلاة الجمعة في المساجد الكبرى والجامعة وذلك، حسب قرارات وزارة الأوقاف الخاصة بعودة صلاة الجمعة فيها وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات الاحترازية.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت: "نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".​

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