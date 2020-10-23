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الحكومة ترد على أنباء تحديد 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية

11:25 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
الحكومة ترد على أنباء تحديد 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية

أرشيفية


كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أيام الري للأراضي الزراعية.

وأوضحت الزراعة، انتظام عملية ري الأراضي الزراعية طوال فترة الموسم الزراعي، مُشيرةً إلى تطبيق استراتيجية لتحويل الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، تتوسع الدولة في استخدام نظم الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة حوالي 504 آلاف فدان بالأراضي الجديدة في 8 محافظات، وتتمثل مميزاتها في انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلاً عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور، وكذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري، فضلاً عن المساهمة في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين دخل المزارع.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

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