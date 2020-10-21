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بالصور.. مدبولي يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس

04:35 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
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كتب- مصراوي:
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل إلى مقر مجلس الشيوخ، لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.

واستقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتهنئة بالمنصب الجديد.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بأن يكون أول المهنئين له الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

مصطفى مدبولي مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

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