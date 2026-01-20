إعلان

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل النائب العام للتهنئة بمنصبه

كتب : نشأت علي

04:06 م 20/01/2026

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل النائب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي النائب العام، والوفد رفيع المستوى المرافق، لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

ووفق بيان، خلال اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في قيادة المؤسسة التشريعية، مشيداً بالخبرة القانونية والقضائية الكبيرة التي يتمتع بها والتي ستثري العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن عميق امتنانه وتقديره البالغ لهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مؤكداً أنها تعكس روح التقدير المتبادل بين المؤسسة التشريعية والمنظومة القضائية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والنيابة العامة، موضحاً أن التنسيق بين السلطة التشريعية وجهات إنفاذ القانون والعدالة يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العصر ومصلحة الدولة المصرية.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل النائب العام للتهنئة بمنصبه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام بدوي مجلس النواب محمد شوقي النائب العام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
رياضة عربية وعالمية

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
نصائح طبية

كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع