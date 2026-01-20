كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اصطحب الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضيوف مصر الكرام، وفود المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من وزراء ومفتين وعلماء من مختلف دول العالم، في زيارة إلى مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المنعقد يومي 19 و20 من يناير الجاري.

بدأت الزيارة بمسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة، حيث تعرّف الوفد على مسجد مصر الكبير بوصفه صرحًا دينيًا وثقافيًا فريدًا، يجمع بين عراقة الفن الإسلامي وأصالة التراث المعماري وروعة التصميم الحديث، إذ يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة وسعة المصلين بعد الحرمين الشريفين.

وبحسب بيان، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي من العميد ماهر السيد - المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي، عن مكونات المسجد ومعالمه المعمارية، وما يضمه من عناصر فريدة، أبرزها القبة الرئيسية والنجفة الكبرى، وأرقام قياسية مسجلة، إلى جانب دار القرآن الكريم التي تزينت جدرانها بآيات القرآن الكريم كاملة محفورة على الجدران، في عمل فني ومعماري دقيق يجمع بين الحفظ والتوثيق والتراث العميق، وليس له نظير في العالم أجمع. كما أوضح الوزير أن دار القرآن الكريم تعد شكلاً جديدًا لجمع القرآن الكريم.

وتعرّف الوفد خلال الزيارة على الخصائص المعمارية والإنشائية للمسجد، داخليًا وخارجيًا، ما يجعله منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا للعبادة والعلم والثقافة. كما شملت الزيارة التفقد الميداني لدار القرآن الكريم، حيث استمع السادة الضيوف إلى شرح مفصل حول مراحل تنفيذ هذا العمل القرآني الفريد، واطّلع الضيوف على كيفية نقش القرآن الكريم كاملًا بأجزائه الثلاثين على جدران الدار، بعد مراجعته وتدقيقه من لجنة مراجعة المصحف الشريف، مع تزويد الدار بمقاعد مخصصة لكل لوحة قرآنية، في تجربة غير مسبوقة لحفظ القرآن وتدبره.

وأعرب أعضاء الوفود عن بالغ إعجابهم بروعة التصميم ودقة التنفيذ، وما يعكسه المسجد ودار القرآن من عناية فائقة بكتاب الله، ومن رؤية حضارية تعكس مكانة مصر الدينية والثقافية.