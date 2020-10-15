القائمة الكاملة شبه النهائية للنواب المعينين في مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على كشف شبه نهائي بتعيينات مجلس الشيوخ والجهات المرسلة لها والمرتقب أن يعلن عنها رسميا يوم الأحد المقبل.

ومن أبرز من شملتهم قائمة الترشيحات من الأسماء بهاء أبوشقة ونادية مبروك وعبدالعزيز النحاس وهدى جمال عبدالناصر، واللواء جلال هريدي، واللواء حاتم حشمت.

ومن المرتقب أن ينعقد مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل بحضور ٣٠٠ نائب منهم ٢٠٠ بالانتخاب و١٠٠ معينين من قبل الرئيس.