إعلان

عزة هيكل: مناهج التعليم الحديثة أسهمت في تراجع ثقافة القراءة بالمجتمع

كتب : داليا الظنيني

12:48 ص 22/01/2026

دكتورة عزة هيكل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة، عن قلقها العميق إزاء تراجع ثقافة القراءة في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الأسر لا تشجع أبناءها على قراءة الكتب، وأن المناهج التعليمية الحديثة قد أسهمت في هذا التراجع من خلال التحول الكبير نحو الأجهزة الإلكترونية مثل التابلت والسبورات الذكية.

وأكدت هيكل أن الدراسات العالمية أثبتت أهمية الكتاب الورقي، مشيرة إلى تجارب بعض الدول مثل السويد وفرنسا وألمانيا التي أعادت التركيز على الكتاب الورقي في المدارس بعد تجربة التعليم الإلكتروني.

وأضافت في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أنّ مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ تنمية حب القراءة لدى الأطفال تتطلب توفير بدائل ثقافية حقيقية في المحافظات والقرى، بدلًا من ترك الشباب يقضون وقتهم في المراكز التجارية أو الإنترنت فقط، مؤكدة أن قصور الثقافة كانت تمتلك القدرة على أن تكون منابر جذب ثقافي وفني.

وأشارت إلى أن إعادة فتح هذه المؤسسات وتفعيلها مع توفير أنشطة ثقافية وفنية يمكن أن يسهم في اكتشاف المواهب، مثلما تم اكتشاف نجوم الفن من القرى مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وشددت الدكتورة هيكل على أهمية الحفاظ على المهارات الأساسية في التعليم التقليدي، مثل الكتابة والخط، معتبرة أن الإغفال عن هذه الجوانب يؤدي إلى تراجع نوعية التعليم والثقافة.

وأكدت أن التكنولوجيا لا يجب أن تلغي الجانب الإنساني في التعليم، بل يجب أن تكمله، مشيرة إلى أن التركيز على المنصات الرقمية فقط دون مراعاة القراءة الورقية والمهارات اليدوية والثقافية يؤدي إلى هشاشة في تكوين الأجيال الجديدة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة عزة هيكل القراءة مناهج التعليم الحديثة خالد أبو بكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟
الموضة

"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
زووم

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
رياضة محلية

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
شئون عربية و دولية

بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي
أخبار مصر

نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام