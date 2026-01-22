عزة هيكل: مناهج التعليم الحديثة أسهمت في تراجع ثقافة القراءة بالمجتمع

أعربت الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة، عن قلقها العميق إزاء تراجع ثقافة القراءة في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الأسر لا تشجع أبناءها على قراءة الكتب، وأن المناهج التعليمية الحديثة قد أسهمت في هذا التراجع من خلال التحول الكبير نحو الأجهزة الإلكترونية مثل التابلت والسبورات الذكية.

وأكدت هيكل أن الدراسات العالمية أثبتت أهمية الكتاب الورقي، مشيرة إلى تجارب بعض الدول مثل السويد وفرنسا وألمانيا التي أعادت التركيز على الكتاب الورقي في المدارس بعد تجربة التعليم الإلكتروني.

وأضافت في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أنّ مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ تنمية حب القراءة لدى الأطفال تتطلب توفير بدائل ثقافية حقيقية في المحافظات والقرى، بدلًا من ترك الشباب يقضون وقتهم في المراكز التجارية أو الإنترنت فقط، مؤكدة أن قصور الثقافة كانت تمتلك القدرة على أن تكون منابر جذب ثقافي وفني.

وأشارت إلى أن إعادة فتح هذه المؤسسات وتفعيلها مع توفير أنشطة ثقافية وفنية يمكن أن يسهم في اكتشاف المواهب، مثلما تم اكتشاف نجوم الفن من القرى مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وشددت الدكتورة هيكل على أهمية الحفاظ على المهارات الأساسية في التعليم التقليدي، مثل الكتابة والخط، معتبرة أن الإغفال عن هذه الجوانب يؤدي إلى تراجع نوعية التعليم والثقافة.

وأكدت أن التكنولوجيا لا يجب أن تلغي الجانب الإنساني في التعليم، بل يجب أن تكمله، مشيرة إلى أن التركيز على المنصات الرقمية فقط دون مراعاة القراءة الورقية والمهارات اليدوية والثقافية يؤدي إلى هشاشة في تكوين الأجيال الجديدة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول