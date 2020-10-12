"من 13 محافظة".. وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض "صنايعية مصر"

(مصراوي):

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض أعمال المشاركين في مبادرة "صنايعية مصر" الذي انطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية من خلال برامج متخصصة ونفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، كما تفقدا معرضًا لإصدارات الهيئة العامة للكتاب.

وأشادت عبدالدايم بمستوى المنتجات المعروضة، وقالت إن مبادرة صنايعية مصر نجحت في خلق جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية.

وأوضحت عبدالدايم، أن الاستمرار في دعم المراحل التالية من المبادرة لإعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة، أن المبادرة تهدف إلى تعليم صناعة الحرف البيئية واليدوية بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أن المعرض في أسيوط يضم نتاج المبادرة في 13 محافظة، وهي (الوادي الجديد، الجيزة، بورسعيد، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، أسوان، دمياط).​