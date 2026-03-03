إعلان

نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات النقل الجماعي وتحسين الطرق

كتب : جمال محمد

05:17 م 03/03/2026

جولة نائب محافظ المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برفع كفاءة مشروعات المحافظة وتعظيم مواردها.

شملت الجولة تفقد وحدة الرصف، ومشروعات تحسين الطرق، والموقف العام، إلى جانب مشروع النقل الجماعي، للوقوف على آليات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية.

وأكد نائب محافظ المنيا على وضع حلول عملية تضمن حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للأصول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار جبر إلى أن الجولة هدفت إلى متابعة الأداء الفعلي لتلك المشروعات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو تعظيم العائد منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا المشروعات الخدمية عماد كدواني مشروعات المنيا نائب محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
إيران تلوح بـ"إعلان الحرب" ضد أوروبا ردًا على محاولات حماية دول الخليج
شئون عربية و دولية

إيران تلوح بـ"إعلان الحرب" ضد أوروبا ردًا على محاولات حماية دول الخليج
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان