أجرى الدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، برفع كفاءة مشروعات المحافظة وتعظيم مواردها.

شملت الجولة تفقد وحدة الرصف، ومشروعات تحسين الطرق، والموقف العام، إلى جانب مشروع النقل الجماعي، للوقوف على آليات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية.

وأكد نائب محافظ المنيا على وضع حلول عملية تضمن حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للأصول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار جبر إلى أن الجولة هدفت إلى متابعة الأداء الفعلي لتلك المشروعات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو تعظيم العائد منها.