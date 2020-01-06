اليوم.. لجنة الأخوة الإنسانية تعقد اجتماعها الخامس بالإمارات

كتب -محمود مصطفى:

تعقد اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور جميع الأعضاء، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وعقد أول اجتماع للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، في سبتمبر الماضي، تلاه ثلاثة اجتماعات أسفرت عن مجموعة من النتائج، أبرزها التقدم بطلب لمنظمة الأمم المتحدة لإعلان الرابع من فبراير يوما للأخوة الإنسانية.