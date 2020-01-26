الجيزة: ترقية 148 موظفًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن

الجيزة- (أ ش أ):

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا اليوم الأحد بترقية 148 موظفًا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية اعتبارًا من يوليو 2019.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي في إطار قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي بإجراء حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وأوضحت أن قرار المحافظ شمل جميع المستويات الوظيفية بالمحافظة من أحياء ومراكز ومدن، حيث تضمنت الحركة ترقية 129 موظفًا تخصصيًا وفنيًا، و19 موظف خدمات معاونة وحرفي من بينهم 14 موظفًا بالديوان العام.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبًا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل صورة، كما حثهم على التفاني في العمل وبذل أقصى جهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن مادة 5 من قرار الجهاز تمنح الموظف اعتبارًا من أول يوليو الماضي الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد استحقاق العلاوة الدورية.