"الوطنية للتدريب" تستقبل النائب العام ومحافظ كفر الشيخ للقاء نواب المحافظين الجدد

السيسي: "شرفت مع أخي محمد بن زايد اليوم بإطلاق مهرجان التراث"

كتب- محمد نصار:

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس، لقاءً لنواب المحافظين الجدد مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بمقر النيابة العامة، تلى ذلك لقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بهم بمقر الأكاديمية، بهدف للتواصل مع القيادات العليا بالدولة والاستفادة من خبراتهم وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف المعد لهم.

وعبر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ- خلال اللقاء- عن سعادته بالتواجد داخل الأكاديمية، واستقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، مبديياً إعجابه بفكرة تدريب النواب وتولي الشباب المناصب القيادية بالدولة، كما أشار إلى أهمية القيادة والتزواج مابين الخبرات السابقة والخلفيات المختلفة والرؤية الشبابية قائلًا "أن القيادة الناجحة هي القيادة المشتركة".

وأكد أن تحسين جودة حياة المواطن ترتكز على التعليم والصحة والصرف الصحي وجميع المرافق، وحل المشكلات من خلال المتابعة وتقديم الحلول والدعم اللازم.

جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.