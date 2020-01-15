الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا الخميس.. والصغرى بالقاهرة 12

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 10 12

بورسعيد 15 21

دمياط 14 20

الزقازيق 10 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 11 21

العريش 10 23

رفح 11 23

رأس سدر 12 20

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 13 22

كاترين 05 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 19

المنيا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 10 20

قنا 10 21

الأقصر 11 22

أسوان 12 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 24

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23​