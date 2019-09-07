حملة لضبط "التكاتك" بحي السيدة زينب (صور)

كتب – أسامة عبدالكريم:

شنَّ حي السيد زينب، السبت، حملة لضبط "التكاتك"؛ نظراً لكثرة شكاوى المواطنين.

وتلقى الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، العديد من الشكاوى، من أهالي السيدة زينب بشأن المشاكل التي يسببها التوك توك مؤخرًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه قبل أيام بالبدء في برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.