"لتجنب النصب".. تعرف على شركات إلحاق العمالة بالخارج المرخصة والمحظورة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، الأحد، قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها بمزاولة إلحاق العمالة بالخارج لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.

لمعرفة أسماء الشركات المرخصة (اضغط هنا)

كما وضعت الوزارة، في ذات الموقع قائمة بـ 339 شركة ملغاة ويحظر التعامل معها لوقفها وإلغاء تراخيصها.

للتعرف على الشركات غير المرخصة (اضغط هنا)

ونوهت الوزارة، إلى إيقاف 48 شركة لحين توفيق أوضاعها، موضحة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وتُفتش الوزارة، بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، على الشركات المرخص لها بشكل دوري؛ لمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى توعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.