ننشر النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة وامتحانات الأعوام الماضية

للحد من البلاستيك.. البيئة توزع أكياس قماش على الحضور قبل احتفال يوم

كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، الثانوية العامة، مجموعة من النماذج الاسترشادية، في مختلف المواد.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طلاب/ طالبات، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالبا/ طالبة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تلك النماذج، للإجابة عنها ليلة الامتحان، من خلال الروابط التالية:

النموذج الأول:اضغط هنا

النموذج الثاني:اضغط هنا

هذا بالإضافة إلى امتحانات الأعوام الماضية بإجاباتها 2017 و2018": اضغط هنا