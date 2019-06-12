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    "الأعلى للإعلام": إجراء بحث مع "يونيسيف" عن صورة الطفل والأسرة بدراما رمضان

    05:17 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    "الأعلى للإعلام": إجراء بحث مع "يونيسيف" عن صورة الطفل والأسرة بدراما رمضان

    منظمة اليونيسيف

    كتب - مصطفى علي:
    ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إجراء بحث حول صورة الطفل والأسرة في دراما رمضان، وذلك في إطار ما رصدته لجنة الدراما خلال الشهر الكريم.

    وأوضح المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن البحث سيجرى كواحد من الفعاليات الرئيسية ضمن البروتوكول الموقع بين المجلس واليونيسيف، والذي يشمل تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين المهتمين بقضايا الأطفال، وبث برنامج في وسائل الإعلام العامة والخاصة بعمل توعية لطفولة سعيدة، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للإعلاميين لحضور الأنشطة التي تقوم بها اليونيسيف.

    حضر الاجتماع من المجلس مسئولا تنفيذ البروتوكول الإعلامي مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما والإعلامية نادية مبروك، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، والكاتب الصحفي جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وأحمد سليم الأمين العام وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.

    كما حضر من اليونيسيف ألفة السلامي ممثلة الهيئة الدولية المهتمة بشئون الطفل والأسرة.

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