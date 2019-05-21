الدعم يتعدى 100 جنيه شهريًا.. الكهرباء تعلن التكلفة الفعلية لشرائح الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أسعار الشرائح الجديدة التي تجرى عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة الكهرباء، القيمة الفعلية لشرائح الفواتير، وما يتحمله المواطن، وقيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لكل فاتورة.

ونرصد قيمة الاستهلاك في الفواتير طبقًا للشرائح المختلفة كالتالي:

قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي وقيمة ما تتحمله الدولة وما يتحمله المواطن لكل فاتورة لـ"متوسط الاستهلاك الشهري الذي يتراوح من 50 لـ 550 ك.و.س/شهر".

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 50 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 57.1 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 16 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 41.1 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 100 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 114.2 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 37 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 77.2 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 200 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 228.5 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 106 جنيهات/ شهر، وما تتحمله الدولة 122.5 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 250 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 285.6 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 152 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 133.6 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 300 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 342.7 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 193 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 149.7 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 350 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 399.8 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 234 جنيه/ شهر، وما تتحمله الدولة 165.8 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 400 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 457 جنيهًا/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 288 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 169 جنيهًا/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 450 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 514.1 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 338 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 176.1 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 500 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 571.2 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 388 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 183.2 جنيه/ شهر.

- متوسط الاستهلاك الشهري 550 (ك.و.س/ شهر)، إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 628.3 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 438 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 190.3 جنيه/ شهر.

قيمة فاتورة الاستهلاك المنزلي وقيمة ما تتحمله الدولة وما يتحمله المواطن لكل فاتورة لـ"متوسط الاستهلاك الشهري الذي يتراوح من 600 لـ 1001 ك.و.س/شهر".

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 600 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 685.4 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 488 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 197.4 جنيه/ شهر.

-- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 650 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 742.6 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 538 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 204.6 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 700 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 799.7 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 618 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 181.7 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 750 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 856.8 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 688 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 168.8 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 800 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 913.9 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 758 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 155.9 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 850 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 971 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 828 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 143 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 900 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 1028.2 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 898 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 130.2 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 950 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 1085.3 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 968 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 117.3 جنيه/ شهر.

- إذا بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 1000 (ك.و.س/ شهر)، فإن إجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة الفعلية 1142.4 جنيه/ شهر، وما يتحمله المواطن يبلغ 1038 جنيهًا/ شهر، وما تتحمله الدولة 104.4 جنيه/ شهر.