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نادر نور الدين: انخفاض أسعار البيض سببه تراجع الاستهلاك الصيفي وزيادة الإنتاج

كتب : حسن مرسي

10:02 م 08/06/2026

الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموار المائية

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تراجع أسعار البيض في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط بما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، بل يعود إلى عوامل موسمية واقتصادية واضحة تتعلق بنمط الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي.

زيادة عدد المنتجين الصغار رفعت المعروض وتجاوزت حاجة السوق

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن خبرته السابقة كمستشار لوزير التموين كشفت عن أن استهلاك البيض في مصر يتأثر بعوامل موسمية، حيث ينخفض الطلب خلال فصل الصيف بسبب سرعة تلف البيض وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى فساد المنتج خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن صلاحية البيض لا تتجاوز ثلاثة أسابيع حتى في الثلاجة، نظرًا لأن صفار البيض بيئة خصبة لنمو الميكروبات، وهو ما يجعل المستهلكين يتجنبون شراء كميات كبيرة في الصيف خوفًا من التلف، خاصة أثناء السفر أو التنقل.

وأشار إلى أن إجازات المدارس والجامعات تمثل عاملًا إضافيًا في انخفاض الطلب، لأن الطلاب هم المستهلك الأكبر للبيض ضمن وجبات الإفطار والسندوتشات اليومية، ومع توقف الدراسة يقل الاستهلاك بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد المنتجين الصغار الذين دخلوا مجال إنتاج البيض بعد ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة المعروض عن حاجة السوق، في وقت لا يشهد فيه الصيف أي نشاط تصديري إلى دول الخليج بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك أيضًا.

وأضاف أن بعض العوامل الدينية مثل فترات الصيام الطويلة لدى الأشقاء المسيحيين ساهمت في تقليل الطلب على البيض، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل طبيعي نتيجة تراجع الطلب وزيادة العرض.

وأكد الدكتور نادر نور الدين على أن الانخفاض الحالي في الأسعار موسمي ومؤقت، وسيتغير مع عودة المدارس وارتفاع الطلب في فصل الشتاء، مشددًا على أهمية تنظيم الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.

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نادر نور الدين أسعار البيض الإنتاج المحلي

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