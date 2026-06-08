شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لحبيبته كاميلا فيونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص الفيشاوي على مغازلة فيونا، وكتب: "كنتُ على وشك أن أصدق أن الحب الحقيقي لم يعد موجودًا، ثم وجدتكِ أنتِ".



أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي الفترة الماضية ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".



أحدث أعمال الفيشاوي الفنية

كما ينتظر الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "حين يكتب الحب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



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