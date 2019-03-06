7 قصص من مصراوي في القائمة القصيرة لجائزة شبكة صحفيي البيانات العرب

كتبت - رنا الجميعي:

أعلنت، شبكة صحفيي البيانات العرب، أمس، القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة صحافة البيانات العربية، والتي ضمت 7 قصص نشرت في موقع مصراوي، التابع لمؤسسة أونا للإعلام.

ومن أصل 12 مرشحا للفوز بالجائزة، جاء 7 زملاء من "مصراوي"، وهم: أحمد الليثي عن قصة "مثلث ماسبيرو"، ومحمد مهدي عن "الممر الآمن"، ومحمود الطباخ عن "كيف طورت مصر أسلحتها"، ومحمد مصطفى عن "حلم صلاح الضائع"، ومها صلاح الدين عن "اختبار المعارضة في البرلمان"، ونانيس محمد عن "هبوط اضطراري"، وأحمد الشامي عن تحقيق "كليوباترا.. صُنِعَتْ خارج مصر".

وترشح الزملاء للجائزة من خلال فئتين هما: أفضل قصة صحفية مدفوعة بالبيانات، وأفضل سرد بصري للبيانات.

وموقع مصراوي أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم أيضا "يلا كورة، وكونسلتو، وموقع أونا".