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    إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

    10:00 ص الأربعاء 06 فبراير 2019
    إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

    هيئة موانئ البحر الأحمر

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء؛ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

    وأضاف المركز في بيان، اليوم، أنه بدأ استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بالميناء.

    وأوضح المركز، أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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