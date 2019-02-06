إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب- أحمد نجيب:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء؛ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأضاف المركز في بيان، اليوم، أنه بدأ استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بالميناء.

وأوضح المركز، أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.