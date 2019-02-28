"الأطباء": 3 تحذيرات للراغبين في دراسة الطب

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إن مجلس نقابة الأطباء، قرر عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة التي لم تبدأ بها الدراسة، ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي بعدد أسرة مناسب للتدريب.

وأوضحت النقابة أن الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

ولفتت النقابة إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على مهنة الطب مما يعتريها هذه الأيام من أخطار خاصة بالتعليم الطبي في بعض الجامعات الخاصة والأجنبية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للدارسين بكليات طب أجنبية، يجب دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.

وشددت نقابة الأطباء على عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% من الحد الأدنى للقبول كليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية بحيث يتم تطبيق هذا البند على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 ومابعدها.