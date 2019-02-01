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    إقبال جماهيري كبير على ندوة ليلى علوي بمعرض الكتاب

    06:38 م الجمعة 01 فبراير 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم"

    تصوير- أحمد طرانه:

    وصلت منذ قليل الفنانة ليلى علوي، للمشاركة في لقاء جماهيري مفتوح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

    وشهدت القاعة الرئيسية بالمعرض قاعة "ثروت عكاشة" إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من زوار المعرض، حيث عُرض فيلمًا تسجيليًا عن الرحلة الفنية للفنانة ليلى علوي.

    شهدت أبواب الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (دورة اليوبيل الذهبي)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من الأسر والعائلات، حيت تمتد الطوابير على البوابات الرئيسية الخمس والبوابات الداخلية الـ 12 لمسافات طويلة.

    واليوم هو عاشر أيام معرض الكتاب، وتشير التقديرات الصادرة عن إدارة المعرض إلى ان عدد الزوار بلغ امس بعد مد موعد الزيارة حتى الساعة التاسعة مساء نحو ربع مليون زائر، وأن حجم المبيعات تضاعف عن الدورات السابقة.

    وتوافدت أعداد كبيرة خاصة من الطلاب والأسر والشباب إلي المعرض منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى الرحلات التي تنظمها المدارس والجامعات من مختلف المحافظات لإطلاع الشباب علي المعرفة وأحدث الإصدارات في مختلف المجالات.

    ليلى علوي معرض الكتاب ندوة ثقافية اليوبيل الذهبي

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