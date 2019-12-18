وفد "نقل النواب" يتفقد التوسعات الجديدة بميناء سفاجا البحري

القاهرة - أ ش أ:

تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التوسعات الجديدة بميناء سفاجا البحري، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وقدم اللواء ياسر راشد، مدير ميناء سفاجا البحري، شرحا لمشروع توسعات الميناء، الذي ينقسم إلى قسمين : الأول ، رصيف رأس حجرية، بطول نحو ٦٠ مترا، حتى الهنجر التابع لميناء أبو طرطور، والثاني تم تخصيصه من قبل محافظة البحر الأحمر، حتى منطقة الدغيشي بطول ألف متر وعرض أكثر من أربعة آلاف متر.

وأشار راشد إلى أن المنطقة بها بعض المساحات التي تم شرائها بقيمة حوالي ٥،٥ مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية التابع له ميناء أبو طرطور، موضحا أن ميناء أبو طرطور يتبع الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية، إلا أن إدارته الفنية تتبع هيئة موانئ البحر الأحمر، وأن هناك محاولات من وزارة النقل لضمه للهيئة.

من جانبه ، طالب النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، بتحديد خط تصدير الفوسفات بعد إعادة تشغيل خط السكة الحديد، الواصل بين منجم فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد ، وصولا إلى ميناء سفاجا.

كما طالب النائب برديس عمران، بسرعة إنجاز مشروع مصنع فوسفات أبو طرطور، وإنهاء دراسات الجدوى بنقل الخام المصنع من الفوسفات والأسمدة عبر السكك الحديدية ، من خلال الموانئ التعدينية المتخصصة بالبحر الأحمر.