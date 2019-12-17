وزير التنمية المحلية يشهد استلام الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعي بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الأتوبيسات صديقة البيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي، وعددها 20 من إجمالي 121 أتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام، وبذلك يصبح عدد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي 30 أتوبيسًا جديدًا.

واستقل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد أتوبيسات هيئة النقل العام، التي تعمل بالطاقة الكهربائية في جولة بشوارع القاهرة لتجربته، حيث تعمل هيئة النقل العام على ادخاله للعمل ضمن خطة تطوير الهيئة والحفاظ على البيئة من التلوث.

حضر الاحتفال اللواء علي رزق رئيس هيئة النقل العام والمهندس ممدوح قطور رئيس الشركة المصنعة للأتوبيسات الجديدة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة .

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الدفعة الجديدة تأتي في إطار خطة الحكومة ومحافظة القاهرة لدعم منظومة النقل وتحديث اسطول الهيئة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف الضغط المرورى والقضاء على الزحام وتشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام وبما يحقق بيئة صحية نظيفة مشيرًا إلى أن الأتوبيسات صديقة البيئة تأتي تماشيًا مع خطة الدولة في ترشيد استخدام الوقود والحفاظ علي البيئة.

ووجه وزير التتمية، بعدم زيادة سعر تذكرة الأتوبيسات الجديدة وعمل دورات تدريبية للسائقين الذين سيعملون عليها، وأيضاً مهندسي الهيئة بالتنسيق مع الشركة المصنعة لضمان الاستخدام الجيد للأتوبيسات الجديدة، التي وصلت نسبة التصنيع المحلي بها إلى حوالي 70% مشددًا على ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين لمساهمتها في حركة نقل 1.5 مليون مواطن يوميًا علي مسار خطوطها.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حرص المحافظة أن تكون تعاقداتها الجديدة لتطوير خطة هيئة النقل العام بأتوبيسات صديقة للبيئة لرفع كفاءة أسطول النقل العام وإضافة خطوط جديدة أو زيادة عدد الاتوبيسات على الخطوط ذات الضغط العالي الجماهيري بما يقلل زمن التقاطر.